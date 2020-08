Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 3 settembre 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Giovedì 3 settembre 2020 – Il dubbio di Christoph: Christoph si accorge che Annabelle è sparita e quindi pensa che ci sia Paul dietro la sua improvvisa assenza, ma il giovane nega qualsiasi coinvolgimento arrivando a dichiarare di non aver fatto nulla di male. Paul sta mentendo: ha rapito e segregato Annabelle con lo scopo di fargliela pagare per il male arrecato alla sua amata. L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 3 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

