Ufficiale: l’ex Palermo Hernandez all’Internacional (Di sabato 29 agosto 2020) Nuova esperienza per l’ex attaccante del Palermo, Abel Hernandez: dopo l’Al Ahli, in Qatar, ha firmato un contratto annuale con l’Internacional di Porto Alegre. Hernandez, trent’anni, dopo i rosanero ha giocato anche per il CSKA Mosca e l’Hull City. Foto: Daily Mail L'articolo Ufficiale: l’ex Palermo Hernandez all’Internacional proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

