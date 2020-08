Trieste-Trento in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Allianz Pallacanestro Trieste e Dolomiti Energia Trento scendono sul parquet dell’Allianz Dome in occasione del primo turno del gruppo C della Supercoppa 2020 di Serie A1. I giuliani dopo aver vissuto dei momenti non felicissimi sul piano finanziario provano a ripartire in questa stagione, in panchina il solito Eugenio Dalmasson che ha il compito di guidare la banda. Allo stesso modo Nicola Brienza riprende i suoi da dove li aveva lasciati in quella che era stata la sua prima stagione in Trentino. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.00 di domenica 30 agosto. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Domenica 30 agosto, Ore 20.00 – Allianz Pallacanestro ... Leggi su sportface

basketinside360 : Trieste-Trento, Dalmasson: 'Partite utili per crescere' - - BasketUniverso : Trento apre la stagione contro Trieste, Brienza: 'Test utili per prepararci mentalmente' - Wallace73_ : @gildobroggi @parallelecinico Domani Trieste-Trento è la Coppa del Ponte? ?? - Ferrara24ore : Miss Italia approda a Ferrara. Selezioni e Miss Cinema il 15 settembre in piazza Trento e Trieste - Raffenja1 : @NinaRicci_us Ho girato tutta l'Italia , dal mote Bianco ad Agrigento , da Trieste a Ventimiglia , (per lavoro), ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Trento La Regione ha dato l'ok: Trieste - Trento aperta a 1.000 spettatori - Serie A Basketmarche.it Basket, Supercoppa: Milano concede il bis travolge anche Varese

Seconda partita e seconda vittoria nel Girone A della Supercoppa per l'Olimpia Milano che ha battuto Varese all'Enerxenia Arena. Nello stesso gruppo, successo in rimonta per Brescia che, anche senza M ...

Trieste-Trento, Dalmasson: “Partite utili per crescere”

Mancano poco più di ventiquattr’ore alla prima palla a due della Supercoppa LBA: Trieste giocherà all’Allianz Dome (ore 20.00 – arbitri dell’incontro Fabrizio Paglialunga, Guido Giovannetti, Andrea Va ...

Seconda partita e seconda vittoria nel Girone A della Supercoppa per l'Olimpia Milano che ha battuto Varese all'Enerxenia Arena. Nello stesso gruppo, successo in rimonta per Brescia che, anche senza M ...Mancano poco più di ventiquattr’ore alla prima palla a due della Supercoppa LBA: Trieste giocherà all’Allianz Dome (ore 20.00 – arbitri dell’incontro Fabrizio Paglialunga, Guido Giovannetti, Andrea Va ...