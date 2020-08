Superticket, Speranza annuncia: “Sarà abolito dal 1 settembre, torna l’ordinario” (Di sabato 29 agosto 2020) Novità nella sanità. Dal prossimo 1 settembre, tutta Italia dirà addio al Superticket. Lo ha annunciato il ministro Speranza su Facebook Una novità molto importante per quanto riguarda la sanità italiana. Dal prossimo 1 settembre, su tutto il territorio nazionale torna il ticket ordinario. Addio quindi al Superticket, che richiedeva una quota aggiuntiva di 10 … L'articolo Superticket, Speranza annuncia: “Sarà abolito dal 1 settembre, torna l’ordinario” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

«Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la ...Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia l’abolizione del Superticket sanitario: “È abolito, nessuno lo pagherà più”. “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economi ...