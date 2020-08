Sondaggi, Conte il leader più amato: seguono Zaia e Draghi. Cala ancora la Lega (ma resta primo partito). Al referendum l’82% vota Sì (Di sabato 29 agosto 2020) Giuseppe Conte resta il leader più apprezzato dagli italiani, con un gradimento del 60 per cento degli intervistati (anche se in calo rispetto ai mesi scorsi). resta in seconda posizione il governatore del Veneto Luca Zaia, forte della gestione dell’emergenza Covid affidata inizialmente al virologo Crisanti e delle sue posizioni più moderate rispetto a quelle del segretario del Carroccio, ma a tallonarlo c’è una new entry: l’ex presidente della Bce Mario Draghi, finora non preso in considerazione dai Sondaggi. Reduce dal suo discorso al meeting di Cl, 53 italiani su 100 lo vedono bene come leader politico. Molto più distanti ci sono poi Giorgia Meloni, Vincenzo De Luca e Paolo Gentiloni. A sostenerlo ... Leggi su ilfattoquotidiano

