Shatush sui capelli corti: tante idee per farlo (Di sabato 29 agosto 2020) È stata la tecnica di schiaritura più richiesta dopo l’emergenza sanitaria del Covid. E probabilmente la vedremo spopolare anche sul red carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia (dal 2 al 12 settembre), a partire dal bob delicatamente dorato della madrina Anna Foglietta. Parliamo dello shatush e di tutte le sue bellissime sfumature naturali che crea nei capelli, da quelle caramello di Melissa Satta a quelle biondo freddo di Michelle Hunziker. Il suo effetto effetto sunkissed continua ad avere successo perché si adatta a qualunque tipo di lunghezza di capelli, tagli corti compresi: «In questo caso deve essere fatto ad hoc. Si lavora tutto in verticale, si cotonano le sezioni non più di due dita e dopodiché il colore viene applicato con le mani ciocca per ciocca. Solo così si ottiene quell’effetto “isola”, che piace tanto alle donne», spiega Monica Coppola, direttore artistico Aldo Coppola. Leggi su vanityfair

I capelli castani chiari in estate vivono la loro stagione di gloria. Si riempiono di riflessi che tendono al biondo da fare concorrenza allo shatush o al balayage. Un peccato coprirli con colorazioni ...

Shatush e Balayage quali sono le differenze e i costi? Il Balayage è una nuova tecnica di decolorazione dei capelli che consente di ottenere dei riflessi chiari dall'effetto però molto naturale. In pr ...

