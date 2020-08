Settembre subito estremo. Meteo SEVERO dall’Atlantico (Di sabato 29 agosto 2020) Meteo avverso, con temporali anche intensi. Possibilità di trombe marine. Credito foto AdobeStock. Abbiamo provato a stilare, ieri, il trend Meteo climatico di Settembre. Ovviamente abbiamo analizzato i modelli stagionali, come sempre del resto, ma poi abbiamo provato a dare un’occhiata ad alcun pattern che potessero sostenere o smentire la tesi modellistica. Il risultato qual è? Semplice, Settembre potrebbe essere un mese davvero estremo. Sia per quanto riguarda il caldo, sia per quanto riguarda le perturbazioni. Visto e considerato che l’argomento stagionale è già stato trattato, abbiamo scelto di concentrarci sulle prossime 2 settimane. Non vogliamo entrare nei dettagli previsionali, non sarebbe possibile, vogliamo semplicemente farci – e ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Settembre subito Settembre subito estremo. Meteo SEVERO dall’Atlantico Meteo Giornale Scuola, rischio cattedre vuote per ripartenza: al via la “chiamata veloce” dei docenti

La ripartenza della scuola prevista per il 14 settembre rischia di essere minata da cattedre vuote e poco personale scolastico. Nelle graduatorie a esaurimento di diverse province, in prevalenza al Ce ...

Coronavirus, come preparare i figli al rientro a scuola: le indicazioni degli istituti in Veneto

Una circolare con i consigli pratici in vista del 14 settembre: controllo della temperatura in caso di segni di malessere, bottiglietta d'acqua con nome e cognome, mascherina di ricambio chiusa in un ...

La ripartenza della scuola prevista per il 14 settembre rischia di essere minata da cattedre vuote e poco personale scolastico. Nelle graduatorie a esaurimento di diverse province, in prevalenza al Ce ...Una circolare con i consigli pratici in vista del 14 settembre: controllo della temperatura in caso di segni di malessere, bottiglietta d'acqua con nome e cognome, mascherina di ricambio chiusa in un ...