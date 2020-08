Scuola, scontro Miur-presidi sui corsi di recupero (Di sabato 29 agosto 2020) scontro Miur-presidi sui corsi di recupero. Il ministero: “Iniziano i primi di settembre”. I dirigenti: “Scuole non pronte”. ROMA – E’ scontro tra il Miur e i presidi sui corsi di recupero. L’allarme è stato lanciato dal responsabile dell’Anp del Lazio che ha ribadito come gli istituti non sono pronti per aprire le porte sin dai primi giorni di settembre. Immediata la replica del Ministero. Da viale Trastevere hanno confermato l’intenzione di far partire questi corsi prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico con il braccio di ferro che potrebbe essere risolto nelle prossime ore. L’allarme dei ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Scontro #Pd #M5s sulla ministra #Azzolina. Il capogruppo dem al Senato: 'E' insufficiente'. La replica: 'Il Pd con… - Agenzia_Ansa : La #scuola riapre il 14, il rischio è che manchino 300mila prof #ANSA - paola_demicheli : Nel governo non c’è nessuno scontro. Stiamo discutendo, lo facciamo da maggio per trovare le soluzioni migliori. So… - NewsMondo1 : Scuola, scontro Miur-presidi sui corsi di recupero - Giancar70336148 : RT @Fabio64356227: Il pd e di Italia morta ha fatto un appello ai docenti per rimanere a casa e sfiduciare l’azzolina?Sono gli stessi che s… -