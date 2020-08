Ricoverato in terapia intensiva per Covid: invece è leptospirosi (Di sabato 29 agosto 2020) Valentina Dardari Il 17enne aveva sintomi del tutto simili a quelli dati dal coronavirus. Allarme rientrato tra gli amici che erano con lui a una festa in piscina Un 17enne residente nella Bergamasca era stato Ricoverato nel reparto di terapia intensiva per Covid. Adesso però si scopre che era stato intubato a causa di un’altra malattia: la leptospirosi. L’allarme era scattato subito martedì 18 agosto quando il giovane, residente ad Albano Sant’Alessandro, nella Bergamasca, era arrivato al pronto soccorso di Seriate con febbre e sintomi gastrointestinali. Non è Covid ma leptospirosi Il giorno di Ferragosto aveva partecipato a una festa in piscina con una ventina di amici. Prima era stato Ricoverato nel ... Leggi su ilgiornale

GiovanniToti : Oggi in #Liguria ci sono 41 nuovi casi positivi #Covid_19, ma calano i pazienti ospedalizzati e in tutta la regione… - 1211andreas : RT @valy_s: #COVID?19 #mainstream: 17enne di #Albano ricoverato in terapia intensiva. Coronavirus. Vedete?? Cominciano i casi di ragazzi gi… - MassZito : RT @stemolinaradio: ... riporto la notizia del ragazzo di 17 anni ricoverato in terapia intensiva a Milano per presunto covid che si rivela… - paolasoriani53 : RT @valy_s: #COVID?19 #mainstream: 17enne di #Albano ricoverato in terapia intensiva. Coronavirus. Vedete?? Cominciano i casi di ragazzi gi… - MissMar16662447 : RT @MMmarco0: 'Tanto muoiono e si ammalano solo i vecchi' 'eh ma le patologie pregresse' - cit. Varie Premesso che queste sono consider… -