Patrick Zaki si è incontrato con la famiglia. È stata la prima volta dopo oltre 5 mesi (Di sabato 29 agosto 2020) Patrick Zaki sarebbe in buone condizioni. La notizia è stata data dal gruppo Free Patrick: lo studente egiziano dell’Università di Bologna, arrestato nel febbraio del 2020, si sarebbe incontrato con sua madre. Si tratta della prima volta in oltre 5 mesi che il ragazzo 29enne ha potuto vedere un membro della sua famiglia. A rivelarlo è stata la madre del ragazzo, secondo la quale Patrick sarebbe in buona salute, anche se avrebbe perso un po’ di peso e il suo aspetto sarebbe cambiato leggermente. Stando a quanto riportato dal gruppo Free Patrick, la visita avrebbe avuto un impatto positivo su di lui, anche se si è mostrato ... Leggi su open.online

Dopo le biblioteche di Bologna e la platea del cinema in piazza Maggiore, il volto di Patrick Zaki (disegnato da Gianluca Costantini) ora compare anche in un'aula istituzionale: quella del Consiglio c ...

San Vito lo Capo, negata la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki: dubbi sulle motivazioni

Zaki studiava all'università di Bologna e al Cairo era tornato per una breve vacanza con i genitori, è stato arrestato dai servizi. Il suo caso ha scosso l'Italia e in molti comuni vi sono state manif ...

