Millon e le novità mozzafiato (Di domenica 30 agosto 2020) Uomo di grande fascino, di una cordialità che seduceva a prima vista, Henry Millon (1927-2018) ha servito la Storia dell’arte negli Stati Uniti in istituzioni di ricerca, universitarie e museali dedicandosi senza risparmio a fare incontrare studiosi, conservatori di musei, artisti, architetti, letterati e cineasti. Era profondamente convinto che il dialogo tra esperienze diverse, lontane per contesti disciplinari, geografie o partizioni cronologiche, fosse una ragione costitutiva della ricerca. Nel 1974 fondava, con Stanford Anderson, il Dottorato in History, Theory and … Continua L'articolo Millon e le novità mozzafiato proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

