Le regionali del M5s, cronaca di una morte annunciata (Di sabato 29 agosto 2020) Roma. Se il collasso generale, che pure sarebbe logico secondo le leggi della politica, alla fine non ci sarà, è solo perché il tracollo delle regionali non coglierà nessuno di sorpresa. E dunque, alla fine di questo lutto maturato in anticipo sull’accertamento della morte, si continuerà a far finta Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Il sindaco neofascista di Nardò, che sostiene il candidato del Pd alle regionali, vuole realizzare il terminal dell… - berlusconi : A queste Regionali il centrodestra si presenta unito, la maggioranza che sostiene il governo Conte ha due o tre div… - Viminale : #Faq #Referendum #Elezioni regionali e amministrative. La #tesseraelettorale che ha esaurito gli spazi per la cert… - GrottaNews : «Mi ritengo un'outsider, non appartengo ad aree o correnti. Sono del Pd e rappresento la Valle Ufita»: Regionali, M… - ASovranista : @marco_gervasoni @repubblica Che bello che tra dieci giorni ci prendiamo un detox di 15gg dai sondaggi in attesa de… -