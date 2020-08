Kate Middleton, questione di appeal: «Spinta in prima linea come futura regina» (Di sabato 29 agosto 2020) Da una parte l’erede al trono Carlo e la seconda moglie Camilla, dall’altra il principe William e la consorte Kate Middleton. A Buckingham Palace c’è già chi pensa al futuro della corona inglese e a chi arriverà dopo l’iconica regina Elisabetta, in carica dal ‘52. La sovrana, infatti, ha da poco compiuto 94 anni e si mormora che nel 2021 lascerà lo scettro alle nuove generazioni, seppur non abdicando formalmente. Leggi su vanityfair

LT38 : RT @vogue_italia: Il taglio e la piega che non passeranno mai di moda? Quelli di Farrah Fawcett, non a caso copiati anche da Kate Middleton… - vogue_italia : Il taglio e la piega che non passeranno mai di moda? Quelli di Farrah Fawcett, non a caso copiati anche da Kate Mid… - VanityFairIt : Venti stanze tra cui cinque sale da ricevimento, tre camere da letto, una nursery e alloggi per il personale. Ecco… - zazoomblog : William e Kate Middleton ecco com’è la loro «casa» a Kensington Palace - #William #Middleton #com’è #«casa» - DonnaGlamour : Dai selfie ai guadagni: tutto quello che Kate Middleton non può fare -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton William e Kate Middleton, ecco com è la loro «casa» a Kensington Palace Vanity Fair Italia Kate Middleton, questione di appeal: «Spinta in prima linea come futura regina»

Secondo l’esperta Katie Nicholl, a Palazzo avrebbero deciso di puntare tutto sul carisma della duchessa: «Sta assumendo incarichi sempre più importanti. Lei e il marito William formano una coppia giov ...

Harry e Meghan: se la “Verità” è il libro, allora è Gossip

Se Harry e Meghan un giorno racconteranno al mondo la loro storia non è certo quella del libro Libertà mai autorizzato dalla coppia reale. Ecco cosa scrivono i media Inglesi seri. Harry e Meghan, se u ...

Secondo l’esperta Katie Nicholl, a Palazzo avrebbero deciso di puntare tutto sul carisma della duchessa: «Sta assumendo incarichi sempre più importanti. Lei e il marito William formano una coppia giov ...Se Harry e Meghan un giorno racconteranno al mondo la loro storia non è certo quella del libro Libertà mai autorizzato dalla coppia reale. Ecco cosa scrivono i media Inglesi seri. Harry e Meghan, se u ...