Gp Belgio qualifiche, Verstappen: "Forse mi è mancata un po' di energia" (Di sabato 29 agosto 2020) Max Verstappen non si sarebbe aspettato di ritrovarsi a soli 15 millesimi dalla prima fila dopo le qualifiche del Gp del Belgio. Merito di un gran giro a fine Q3, a mezzo secondo da Lewis Hamilton ma ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : Pole Position di Lewis Hamilton in Belgio ?? I risultati: - SkySportF1 : LE FERRARI FUORI DAL Q3 ??I dettagli: - SkySportF1 : Ecco LH44! Miglior tempo nelle FP3 Tempi e classifiche I dettagli: - markkno68939488 : RT @dukana2: #Formula1, #GP di #Spa le qualifiche in #Belgio: #Ferrari (che prendono soldi sporchi di sangue della #Basilicata da #Shell)… - Sgommo : F1 Belgio 2020, Qualifiche: Ham domina, agonia Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio qualifiche

Weekend da dimenticare per le due Ferrari, che dopo aver faticato nelle tre sessioni di prove libere, sono state entrambe eliminate dal Q3 durante le qualifiche a Spa-Francorchamps. Al via del Gp del ...Un disastro per le rosse escluse in coppia dalla Q3, cosa che non accadeva dal 2006: Charles Leclerc ha ottenuto il 13mo tempo, Sebastian Vettel il 14mo, e partiranno appaiate dalla settima fila. E qu ...