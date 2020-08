Elodie e Marracash stretti in barca, la cantante in forma strepitosa: «La panzetta di lui da vero uomo…» (Di sabato 29 agosto 2020) Elodie e Marracash stretti in barca, ma quanto sono innamorati? La cantante e il rapper finalmente insieme per trascorrere alcuni giorni di vacanza dopo mesi lontani l’uno dall’altra a causa dei vari impegni di entrambi. Dalla foto pubblicata qualche ora fa su Instagram dall’artista romana non si capisce bene quale sia la location, ma si può ipotizzare che si tratti della Puglia. Tra l’altro Elodie nei giorni scorsi era con la famiglia in Salento e si ha ragione di credere che Marracash l’abbia raggiunta per godere di qualche giorno di spensieratezza. leggi anche l’articolo —> Rosa Perrotta Instagram relax in piscina, cellulite alle gambe? «Femminile e basta» Elodie e ... Leggi su urbanpost

serchowski : RT @tacitumvolnus: Elodie e Marracash mi piacciono troppo come coppia ?????????????? - zazoomblog : Elodie sorride con Marracash: il selfie su Instagram con il look al naturale - #Elodie #sorride #Marracash:… - __davidxx__ : elodie e marracash coppia più bella degli ultimi 10 anni? - tacitumvolnus : Elodie e Marracash mi piacciono troppo come coppia ?????????????? - gukpoets : quanto è fortunato marracash a stare con una bona come elodie -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie Marracash Elodie, festa senza Marracash. Ma con lei ci sono le donne più importanti della sua vita DiLei Vip Elodie e Marracash stretti in barca, la cantante in forma strepitosa: «La panzetta di lui da vero uomo»

Pochi avrebbero scommesso su Elodie e Marracash: la loro passione esplosa sul set del video musicale di Margherita, è diventata qualcosa di importante nel tempo. Proprio il rapper ha raccontato a Il F ...

Elodie sorride con Marracash: il selfie su Instagram con il look al naturale

Elodie e Marracash finalmente insieme: la cantante e il rapper si sono riuniti trascorrendo delle magnifiche vacanze insieme, dopo mesi lontani per via degli impegni di entrambi. Sui loro profili Inst ...

Pochi avrebbero scommesso su Elodie e Marracash: la loro passione esplosa sul set del video musicale di Margherita, è diventata qualcosa di importante nel tempo. Proprio il rapper ha raccontato a Il F ...Elodie e Marracash finalmente insieme: la cantante e il rapper si sono riuniti trascorrendo delle magnifiche vacanze insieme, dopo mesi lontani per via degli impegni di entrambi. Sui loro profili Inst ...