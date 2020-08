Digital divide, Floriano Panza: “Sannio ultimo per la copertura in fibra ottica” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti “Non possiamo lasciare indietro nessuno, il Sannio deve ripartire da infrastrutture e autostrade Digitali”. Floriano Panza – candidato alle prossime elezioni con la lista Fare Democratico – Popolari – interviene sul Digital divide e lancia l’allarme sulla desertificazione che attanaglia diversi comuni sanniti. “Mentre l’Europa si prepara al 5G ed il 44% delle famiglie dispone di reti fisse a banda larga ad altissima capacità, nel Sannio ci sono ancora paesi che navigano alla velocità di 1 mb ed una fascia di cittadini sprovvista di una connettività o di una connettività di livello sufficiente. È un ritardo che non possiamo più tollerare e che penalizza l’intera ... Leggi su anteprima24

gennaromigliore : Sulla #ReteUnica la nostra posizione è chiara: no a statalizzazioni né a monopoli privati, sì a una sola rete con p… - NTR24 : Digital divide, Panza: ‘Sannio ultimo per la copertura in fibra ottica’ - AGRAPRESS : RT @coldiretti: Rete unica, Coldiretti: importante superare il digital divide che spezza il Paese fra zone servite dalla banda larga e altr… - WincklerG : RT @Giovanni_Caf: In pratica in questo articolo si dice che i giornali in Italia vendono poco per colpa del Digital divide. Che quello ital… - albeandrea : Il digital divide è il termine specifico con cui si individua il divario nell’accesso di connessione alla rete, eme… -

Ultime Notizie dalla rete : Digital divide Digital divide, Panza: 'Sannio ultimo per la copertura in fibra ottica' NTR24 Rete unica, Coldiretti: "Stop a digital divide tra città e campagna"

“E’ importante superare il digital divide che spezza il Paese fra zone servite dalla banda larga e altre invece no, fra città e campagne, per far esplodere le enormi risorse che il territorio può offr ...

SCUOLA, PROF IN FUGA E CLASSI POLLAIO RIAPERTURA AL SUD APPESA A UN FILO

Se di riapertura si tratta, non è certo degli insegnanti che si può fare a meno. Eppure il nodo – oltre a mascherine e banchi – è proprio su quanti docenti si presenteranno a scuola il 14 settembre pe ...

“E’ importante superare il digital divide che spezza il Paese fra zone servite dalla banda larga e altre invece no, fra città e campagne, per far esplodere le enormi risorse che il territorio può offr ...Se di riapertura si tratta, non è certo degli insegnanti che si può fare a meno. Eppure il nodo – oltre a mascherine e banchi – è proprio su quanti docenti si presenteranno a scuola il 14 settembre pe ...