De Luca, un plebiscito: Campania uguale Bulgaria. L'impressionante sondaggio di Pagnoncelli: occhio a questi numeri, guai per Pd e Salvini (Di sabato 29 agosto 2020) Un carrarmato di nome Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, è destinato a guadagnarsi la riconferma alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre con numeri da plebiscito bulgaro. Lo sceriffo di Salerno, cavallo pazzo del Pd che negli ultimi mesi ha cavalcato l'onda del lockdown e dell'epidemia di coronavirus per mettere a tacere le critiche interne e "randellare" a piacimento governo e colleghi governatori di centrodestra del Nord, avrebbe 21 punti di vantaggio sul più vicino dei rivali: De Luca viene dato al 50,4% (in crescita del 9,3% rispetto al 2015), Stefano Caldoro di Forza Italia rappresentante del centrodestra al 29% (in flessione del 9,4% rispetto a 5 anni fa), ... Leggi su liberoquotidiano

MarcG_69 : RT @Libero_official: #DeLuca, il #sondaggio di #Pagnoncelli sulle #regionali2020 in #Campania: un plebiscito bulgaro, numeri impressionanti… - Libero_official : #DeLuca, il #sondaggio di #Pagnoncelli sulle #regionali2020 in #Campania: un plebiscito bulgaro, numeri impressiona… - metaddicted : @OryDf @Almi__C 'de luca' minuscolo ?? 'ma amai' ?? amasti??? amatti? ?? al massimo, al massimo, al massimo. Plebiscito… - Franco30554674 : @Noiconsalvini De Luca vi fa un culo come piazza Plebiscito. - GnanGianfranco : Sondaggi politici sulle elezioni regionali in Veneto, si va verso un plebiscito per Luca Zaia Sondaggi politici sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca plebiscito Sondaggi politici sulle elezioni regionali in Veneto, si va verso un plebiscito per Luca Zaia Investire Oggi Vincenzo De Luca, il sondaggio di Pagnoncelli sulle regionali in Campania: un plebiscito bulgaro, numeri impressionanti

Un carrarmato di nome Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, è destinato a guadagnarsi la riconferma alle elezioni ...

Tosi mina vagante: «Rifondare Forza Italia»

L’ex sindaco di Verona candida alle Regionali del Veneto un fedelissimo nella lista azzurra: io lavoro a rilanciare un centrodestra liberale alternativo ai populisti. Il coordinatore Zuin minimizza: i ...

Un carrarmato di nome Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, è destinato a guadagnarsi la riconferma alle elezioni ...L’ex sindaco di Verona candida alle Regionali del Veneto un fedelissimo nella lista azzurra: io lavoro a rilanciare un centrodestra liberale alternativo ai populisti. Il coordinatore Zuin minimizza: i ...