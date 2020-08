Chadwick Boseman: DC Comics rende omaggio al Re del Marvel Cinematic Universe su Twitter (Di sabato 29 agosto 2020) Anche DC Comics piange la scomparsa di Chadwick Boseman, il Re del Marvel Cinematic Universe, e lo fa con un commovente tweet. La tragica scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto nei cuori di tutti, e in particolare quelli dei membri e dei fan del Marvel Cinematic Universe, che hanno dovuto salutare uno dei loro più grandi eroi. Ma tutto il mondo si sta stringendo in cordoglio per la morte dell'attore, ed ecco allora che anche DC Comics, la storica compagnia rivale della Marvel, partecipa omaggiando su Twitter il Re del Wakanda. "A un eroe che trascende gli universi. Wakanda Forever. Rest in Power Chadwick". Semplice e ... Leggi su movieplayer

