Caronia (Me): trovate tracce ematiche dove è stato ritrovato il corpo di Gioele (Di sabato 29 agosto 2020) Sono state trovate delle tracce ematiche, nella notte, durante i rilievi eseguiti nei boschi di Caronia, nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpicino del piccolo Gioele. Ma non si sa se appartengono ad animali o all'uomo Leggi su firenzepost

