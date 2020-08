Usa, uragano Laura: continuano ad aumentare i morti (Di venerdì 28 agosto 2020) In Usa l’uragano Laura non arresta la sua folle corsa: i morti continuano ad aumentare, gravissimi anche i danni. È una folle corsa quella che, negli Usa, sta mettendo in atto l’uragano Laura. Ogni cosa che trova la spazza via, letteralmente. Fossero solo oggetti, le parti tirate in causa, tireremmo (anche se amareggiati) un bel sospiro di sollievo. Invece no. La violenza inaudita dell’uragano porta in essere anche dei morti. La prima vittima di questo “mostro” era stata una ragazza di appena 14 anni, nella giornata di ieri, giovedì 27 agosto. Ad oggi il numero di persone rimaste senza vita è salito a quattro: con un’altra 14enne rimasta senza vita e due signori, uno di età ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Uragano Laura verso gli Usa, paura per Louisiana e Texas. Ad Haiti almeno 21 morti - Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - RSInews : Laura, impatto meno grave del previsto Il transito dell'uragano negli USA ha provocato 6 morti, ma ha avuto consegu… - GianvitoPuglies : Usa: uragano Laura colpisce | La Voce News - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #USA, impatto dell'URAGANO #LAURA, il #VENTO distrugge il #Tetto di un #Hotel. Le immagini… -