Torino, cagnolina muore cadendo dal balcone, I vicini: l'ha gettata il proprietario (Di venerdì 28 agosto 2020) Alcuni testimoni hanno tentato di linciare l'uomo di 84 anni. La difesa: è caduta perchè la ringhiera del balcone era rotta e lei era cieca Leggi su repubblica

