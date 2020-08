Stefano Accorsi è diventato papà per la quarta volta: è nato Alberto (Di venerdì 28 agosto 2020) Il famoso attore italiano Stefano Accorsi è diventato papà per la quarta volta a 49 anni. Oggi, 28 agosto 2020, è arrivato in famiglia il piccolo Alberto. L’attore ha comunicato la lieta novella ai suoi numerosi fan attraverso un dolcissimo post su Instagram. Nello scatto Stefano sorride felice all’obiettivo insieme alla sua compagna Bianca Vitali, 29 anni e mamma anche del piccolo Lorenzo. Stefano, poi, ha anche altri due figli: Athena (10 anni) e Orlando (13), avuti da Laetitia Casta. Il post dell’attore non è passato minimamente inosservato e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di “auguri”. Tantissimi sono anche i Vip che hanno lasciato un messaggio d’affetto. Leggi ... Leggi su urbanpost

margotebasta : RT @mariateresacip: Comunque fate bene a dare credibilità a un quotidiano che afferma che un terzo degli insegnanti rifiuta il test sierolo… - GazzettaDelSud : #StefanoAccorsi di nuovo papà: nasce Alberto, il secondo figlio insieme a #BiancaVitali - DonnaGlamour : Stefano Accorsi papà per la quarta volta: è nato Alberto - zazoomblog : Stefano Accorsi e Bianca Vitali: è nato il figlio Alberto - #Stefano #Accorsi #Bianca #Vitali: - toysblogit : Stefano Accorsi e Bianca Vitali: è nato il figlio Alberto -