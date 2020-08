Solinas: «Tra i sardi il virus non circola. Il problema non siamo noi, ma i turisti» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente della Regione Sardegna non ci sta: non sono i sardi i diffusori del virus, ma i turisti che si sono recati in Sardegna in vacanza. Lo dichiara in un’intervista a Repubblica. «Se si guardano i contagi, la Sardegna non è tra le più inguaiate. Abbiamo 558 attualmente positivi contro 2.555 del Lazio, 6.225 della Lombardia, 1.273 della Toscana. In base a quali algoritmi saremmo il centro del virus? Il Covid si diffonde dove c’è più turismo, e se guardate i numeri e non le chiacchiere non siamo affatto al centro della seconda ondata». Ed aggiunge: «La Sardegna non aveva e non ha circolazione virale autoctona. Tra i sardi il virus non circola. In modo incosciente, ... Leggi su ilnapolista

