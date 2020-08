“Sola in montagna coi cani e la mascherina” – e fortuna che dovevamo diventare migliori: antivaxx, antimask e la teoria del trolling (Di venerdì 28 agosto 2020) Ci è capitato sotto le mani un video, che preferiamo non mostrarvi se non in un frame ipercensurato per riconoscere di che si tratta. Sostanzialmente, un antimask che va in montagna a provocare una turista. Perché il senso del video è questo: un individuo che va in una zona turistica, si incammina in un sentiero ripetutamente e coscientemente violando la distanza sociale prescritta, per poi deridere l’oggetto delle sue attenzioni accusandola di non essere normale. La mente corre al caso che abbiamo già esaminato in cui delle non meglio precisate turiste, negazioniste del COVID19 avevano deciso di avvicinarsi ad un bambino malato, fino a sfiorarlo, con l’apposito scopo di deriderne la madre preoccupata. Con una ulteriore aggravante questa volta la derisione si è spinta a condividere il video, col volto ... Leggi su bufale

