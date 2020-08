Signor Briatore, sappia che lei non è un ricco ma solo un pidocchio rifatto (Di venerdì 28 agosto 2020) Gentile Flavio Briatore, forse si ricorderà di me come io mi ricordo benissimo di lei. Ci siamo conosciuti all'epoca di Test, il programma di Raiuno, all'inizio degli Ottanta, con Emilio Fede. Io, ... Leggi su globalist

