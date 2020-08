Serie A, i calendari saranno compilati il 2 settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) La Serie A 2020/2021 si avvicina al via. Il 2 settembre sarà la prima tappa chiave per questo campionato, visto che oggi è stato ufficializzato che verranno compilate le 38 giornate di questa stagione ... Leggi su quotidiano

Il calendario della Serie A TIM 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00, così ha comunicato attraverso il sito ufficiale la Lega del massimo campionato italiano. Le giornate che ...Il calendario della Serie A TIM 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00. Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in via esclusi ...