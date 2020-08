Ritiro Palermo, Boscaglia a lavoro sulla formazione: idea 4-2-3-1. Sagramola e Castagnini puntano Corrado (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Palermo di Roberto Boscaglia comincia a prendere forma.Durante questi primi giorni di Ritiro il tecnico gelese sta conoscendo la squadra e la sta preparando ad affrontare quelle che saranno le insidie della Serie C. La sua idea, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è chiara: i rosanero avranno una fisionomia di base, ma dovranno essere pronti a variare in base all’avversario o comunque gli obiettivi. Il modulo, in base a quanto visto in questi giorni, dovrebbe essere il 4-2-3-1, in virtù della composizione della difesa, reparto ad oggi più completo. Crivello è dunque tornato nella sua posizione originale, ovvero quella di terzino sinistro, dall’altra parte c’è invece Doda. Accardi per il momento viene ... Leggi su mediagol

Altri due positivi al Coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un paziente di Gela proveniente dal Messico e un paziente di Caltanissetta proveniente da Pantelleria. In totale sono 50 i ...

La 19enne fermana ha avuto come sparring partner il giovane e talentuoso civitanovese Lorenzo Battista. Reduce dal torneo di Palermo, dove ha battuto la n.21 al mondo Donna Vekic, questo fine ...

