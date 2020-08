Retroscena Blogo: La vita in diretta, capostruttura Rai1 Rizzelli rompe con Matano e lascia? (Di venerdì 28 agosto 2020) Finita tra le tensioni, La vita in diretta rischia di iniziare... tra le tensioni. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, negli scorsi giorni Stefano Rizzelli, il capostruttura di Rai1 che si occupa dello storico contenitore pomeridiano, in onda a partire da lunedì 7 settembre, avrebbe espresso la volontà di lasciare l'incarico. La decisione sarebbe arrivata dopo la rottura con Alberto Matano, conduttore in solitaria del programma, di cui è anche "capo autore e caporedattore", come ha annunciato in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.Secondo le informazioni in nostro possesso, l'addio di Rizzelli non sarebbe stato ancora formalizzato, ma nella sostanza quanto accaduto ... Leggi su blogo

Lorella Cuccarini mistero futuro Rai: ipotesi Sanremo, retroscena assenza

Retroscena ghiottissimo di Blogo sul futuro in Rai di Lorella Cuccarini. Qualcuno si sarà senz’altro accorto del fatto che il nome della conduttrice era comparso sulla brochure dei palinsesti presenta ...

Retroscena ghiottissimo di Blogo sul futuro in Rai di Lorella Cuccarini. Qualcuno si sarà senz'altro accorto del fatto che il nome della conduttrice era comparso sulla brochure dei palinsesti presenta ...