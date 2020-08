Prodi: “Ecco perché voto no al referendum sul taglio dei parlamentari” (Di venerdì 28 agosto 2020) Quando parla Romano Prodi non è mai banale. L’ex presidente del Consiglio, in un editoriale pubblicato sul Messaggero, affronta il tema del referendum sul taglio dei parlamentari, spiegando perché voterà no. I sondaggi danno un netto vantaggio del sì, ma nelle ultime settimane sono diversi gli esponenti politici e della cultura che si stanno schierando contro la riforma. Secondo il “professore”, i cambiamenti alla nostra forma di governo devono essere più organici, per questo si esprimerà contrariamente al cambiamento della Costituzione. “Sto in questi giorni cercando di capire – spiega Prodi – perché ogni persona con cui mi trovo a parlare mostra un crescente disorientamento nei confronti del referendum per il ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Romano Prodi: 'Il numero dei parlamentari è eccessivo, ma ecco perché voterò no al referendum' - repubblica : Referendum, Prodi: 'Ecco perché voto no. Il numero dei Parlamentari non è il vero problema' - e_astuto : RT @Arturo_Parisi: Referendum, Prodi: 'Ecco perché voto no. Il numero dei Parlamentari non è il vero problema' - alinatede : RT @HuffPostItalia: Romano Prodi: 'Il numero dei parlamentari è eccessivo, ma ecco perché voterò no al referendum' - PaoloRonk : RT @HuffPostItalia: Romano Prodi: 'Il numero dei parlamentari è eccessivo, ma ecco perché voterò no al referendum' -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi “Ecco Caserta, la politica con la P maiuscola si insegna dai Salesiani sotto la guida di Don Matteo Prodi l'eco di caserta