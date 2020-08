Peres e Kluivert positivi al Covid: salgono a quattro i contagi nella Roma. Un caso anche nel Parma (Di venerdì 28 agosto 2020) Si allunga la lista dei calciatori della Roma positivi al coronavirus. Dopo Antonio Mirante e Carles Perez, è la volta dell’attaccante Justin Kluivert e dell’esterno Bruno Peres. La società giallorossa ha quindi deciso di rimandare a domani l’inizio del ritiro che si svolgerà a Trigoria. “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione“, ha scritto Peres su Instagram. “Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!”. Come si legge in una nota pubblicata sul sito del ... Leggi su ilfattoquotidiano

