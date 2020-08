Parte Teatri in Blu: lo spettacolo colora il borgo marinaro di Cetara (Di venerdì 28 agosto 2020) Il suggestivo borgo marinaro di Cetara si trasforma in palcoscenico per la rassegna “Teatri in Blu” che prende il via da oggi, alle ore 21, in piazzetta Grotta, e si concluderà il 25 settembre. Giunta alla sua quarta edizione, è una rassegna di teatro e musica ideata da Vincenzo Albano specificatamente per il bellissimo borgo marinaro di Cetara, una perla incastonata nella costiera amalfitana. Teatri in Blu, a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno sceglie un inedito palcoscenico, dopo le prime tre edizioni realizzate in navigazione sulla tonnara Maria Antonietta. La Rassegna infatti riParte dalla terraferma con cinque appuntamenti che animeranno tutti i venerdì di ... Leggi su optimagazine

