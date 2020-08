Nuovi migranti positivi all'hotspot di Pozzallo. Musumeci "non ci faremo intimidire" (Di venerdì 28 agosto 2020) AGI - Emergono altri 18 casi di positività al tampone per Covid 19 nel Ragusano e subito si rinfocola la polemica tra il governatore siciliano Nello Musumeci e il governo. I Nuovi casi riguardano 12 migranti (su 94) ospiti dell'hot spot di Pozzallo, alcuni dei quali ri-positivizzati, due Nuovi casi a Vittoria e 4 a Ragusa. Tra questi un ricovero. All'hot spot è ripartito il periodo di quarantena. il presidente della Regione Sicilia: un calvario, governo inerte "e' un vero e proprio bollettino di guerra" tra sbarchi e Nuovi positivi nell'hotspot di pozzallo, commenta musumeci: "stanotte a lampedusa sono arrivati 300 migranti, ce n'erano già 400 ... Leggi su agi

MediasetTgcom24 : Migranti, 5 nuovi sbarchi: in 1.400 a Lampedusa #lampedusa - MediasetTgcom24 : Lampedusa, Nello Musumeci: 38 nuovi migranti positivi al coronavirus #NelloMusumeci - LegaSalvini : ++ MIGRANTI, DUE NUOVI SBARCHI A #LAMPEDUSA ++ - trevi_vito : RT @Agenzia_Italia: Nuovi migranti positivi all'hotspot di Pozzallo. Musumeci 'non ci faremo intimidire' - IlSedutomulo : #Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti. È record di tamponi. Anche oggi, il 65%… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi migranti

18:16“Sarebbe bellissimo, la categoria non conta”, Muñoz si offre al Palermo 18:15A Troina una strada per ricordare padre Ferlauto fondatore Oasi Maria Santissima 18:05Coronavirus, in Sicilia 3.236 ta ...AGI - Emergono altri 18 casi di positività al tampone per Covid 19 nel Ragusano e subito si rinfocola la polemica tra il governatore siciliano Nello Musumeci e il governo. I nuovi casi riguardano 12 m ...