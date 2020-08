“Nient’altro”. E Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso fanno sognare i fan (Di venerdì 28 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non smettono di far sognare i fan con la loro love story zuccherina. L’ex calciatore ha postato una foto iper tenera su Instagram. Nello scatto condiviso da Lorenzo, i due innamorati sono immortalati insieme: in Sardegna, in riva mare al tramonto mentre si guardano teneramente negli occhi. “I tuoi occhi nei miei e non ho bisogno di nient’altro” ha commentato il post di Instagram Manila, Miss Italia ’99. “Ho trovato tutto nei tuoi occhi sin dal primo giorno ma dovevo essere bravo a tirarlo fuori poco per volta senza farti male” le ha risposto il fidanzato Lorenzo. Un quadro bellissimo, da favola che non poteva non non mandare in visibilio i loro fan, che hanno provveduto ad ... Leggi su caffeinamagazine

