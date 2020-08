Musica in lutto, addio alla cantante. È morta in una casa per anziani (Di venerdì 28 agosto 2020) Catherine Evelyn Smith, cantante statunitense che ha scontato la pena per il suo ruolo nella morte per overdose del comico John Belushi, è morta all’età di 73 anni. Il quotidiano canadese Globe and Mail ha riferito che la cantante, che viveva a Maple Ridge, British Columbia, è morta il 18 agosto. cantante ed ex fidanzata del musicista Gordon Lightfoot, Cathy Smith è diventata ‘famosa’ per la parte avuta nella morte di John Belushi nel 1982, allo Chateau Marmont di West Hollywood. L’attore, cantante e comico morì il 5 marzo 1982, per un’overdose accidentale di eroina e cocaina, nota come “speedball”, iniettata proprio dalla Smith. Nello stesso anno, la cantante disse al National ... Leggi su caffeinamagazine

Musica in lutto in una città che ha conquistato vette di trascendenza grazie al jazz: è morto Pier Luigi Cremonini (nella foto), ‘Gigi’ per gli intimi, 81 anni, nato a Castelfranco Emilia (nel Modenes ...

Giusy Attanasio, Tony Colombo, Fiorellino, Rico Femiano: neomelodici in lacrime per la signora Rita

La morte di Rita Greco ha colpito l’emotività anche dei dipendenti de La Sonrisa, alcuni dei quali hanno fatto le condoglianze alla famiglia del Boss delle Cerimonie Don Antonio Polese. “Donna dotata ...

