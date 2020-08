Messi, i tifosi del Newell’s ci provano: migliaia in piazza a Rosario per convincerlo (Di venerdì 28 agosto 2020) Lionel Messi sta ancora decidendo il suo futuro, mai così lontano dal Barcellona, e i tifosi del Newell’s, la squadra in cui la Pulce ha mosso i primi passi in campo, provano a convincere l’argentino a giocare per il popolo ‘leproso’. Lo fanno con una vera e propria carovana, in migliaia sono scesi in piazza e per le strade di Rosario, urlando cori nei confronti del sei volte pallone d’oro come “il tuo sogno, il nostro desiderio. Questa è casa tua”. Difficile se non impossibile che Messi decida di compiere questa scelta di cuore, ma una manifestazione d’affetto come questa non lo lascerà indifferente. Leggi su sportface

GoalItalia : In lacrime fuori dal Camp Nou ?? Ecco cosa significa #Messi per i tifosi ?? - DiMarzio : #Barcellona, #Messi ai saluti Le prime reazioni dei tifosi - TuttoMercatoWeb : ?? 'Portaci #Messi'. Così i tifosi interisti ad #Ausilio - LeoWolf1992 : RT @Gazzetta_it: Rosario, migliaia in strada per convincere #Messi. E il Psg prova a giocare d'anticipo sul City - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Rosario, migliaia in strada per convincere #Messi. E il Psg prova a giocare d'anticipo sul City -