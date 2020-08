"Leeds su Luiz Felipe: ecco l'offerta alla Lazio" (Di venerdì 28 agosto 2020) BUENOS AIRES, ARGENTINA, - Non solo Arsenal, sul difensore della Lazio Luiz Felipe ci sarebbe anche il Leeds . Stando a quanto riferito da TyC Sports , infatti, il club inglese, che in questa stagione ... Leggi su corrieredellosport

La Lazio deve rinforzarsi in vista della prossima stagione in cui sarà impegnata di nuovo in Champions League dopo 13 anni. Un traguardo importante che merita di essere onorato con una rosa all'altezz ...ROMA – Si aggiunge anche il Leeds del Loco Bielsa alla lista delle pretendenti per Luiz Felipe. Anzi, il club inglese è il primo ad aver presentato un’offerta alla Lazio per il difensore brasiliano. I ...