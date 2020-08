La questione razziale negli Usa è una piaga non risolta (Di venerdì 28 agosto 2020) La misura era colma da tempo e c'era nell'aria qualcosa di clamoroso. Proprio dal mondo dello sport Usa. Campioni famosi in ginocchio in segno di lutto durante l'inno nazionale o all'alza bandiera. ... Leggi su globalist

La guardia dei San Antonio Spurs: "Con James su tutta la linea" ROMA (ITALPRESS) - "Un boicottaggio simile non c'era mai stato prima. Solo Bill Russel nel '61, ma era tutt'altra cosa. Vista dall'Itali ...

I have a dream, la rivoluzione di Martin Luther King tra comics e film

Washington, Lincoln Memorial. Siamo in una calda giornata estiva, precisamente il 28 agosto, in un’America che, nel 1963, conosce ancora il razzismo, il Ku Klux Klan, la netta distinzione tra nordisti ...

