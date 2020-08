Klopp: “Messi al Liverpool? Nessuna possibilità” (Di venerdì 28 agosto 2020) In occasione della presentazione della sfida di domani contro l’Arsenal, finale di Community Shield, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha risposto in modo perentorio a chi chiedeva se ci fossero delle chance per un eventuale approdo di Messi ai Reds: “Nessuna possibilità, i numeri non fanno per noi”. Foto: sito ufficiale Liverpool L'articolo Klopp: “Messi al Liverpool? Nessuna possibilità” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

