Istat, migliora la fiducia dei consumatori (Di sabato 29 agosto 2020) I dati Istat sulla fiducia dei consumatori nel mese di agosto: si stima una leggera crescita. ROMA – Nel mese di agosto la fiducia dei consumatori dovrebbe aumentare, almeno secondo i dati Istat. L’Istituto di statistica ha stimato una crescita da 100,1 a 100,8. “Ad agosto – si legge nel testo riportato da La Repubblica – il clima di fiducia delle imprese aumenta per il terzo mese consecutivo. Tale aumento è diffuso a tutti i settori ed è marcato per i servizi mentre è più contenuto dell’industria“. Si tratta di un dato positivo che stima una ripresa dell’economia italiana anche se il cammino si preannuncia ricco di ostacoli. Borse 28 agosto 2020, andamento contrastato Non è ... Leggi su newsmondo

