Il Lione di Garcia riparte con un successo: 4-1 al Dijon (Di venerdì 28 agosto 2020) Lione, FRANCIA, - riparte alla grande la stagione del Lione di Rudi Garcia che davanti al proprio pubblico supera per 4-1 il Dijon . Primi tre punti della stagione per l'OL, in attesa di recuperare la ... Leggi su corrieredellosport

