Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio non ci sarà. Cecilia Capriotti concorrente? (Di venerdì 28 agosto 2020) All'interno della sua rubrica su 'Novella 2000', il direttore Roberto Alessi fa il punto della situazione sulla prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza il prossimo 14 settembre, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini. Dopo i no di Eva Grimaldi, Ludovica Pagani, Nicola Ventola, Giovanni Terzi, il reality di Canale 5 potrebbe perdere un'altra pedina assai appetitosa ovvero Paolo Brosio:Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio non ci sarà. Cecilia Capriotti concorrente? 28 agosto 2020 15:28. Leggi su blogo

ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - toysblogit : Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio non ci sarà. Cecilia Capriotti concorrente? - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio non ci sarà. Cecilia Capriotti concorrente? - Anna73792528 : @giovannivernia Ridicolo concetto di privacy quando poi siamo nel Grande Fratello in cui tutti possono essere a con… -