De Luca attacca Salvini: “Sembra un venditore di cocco, un parcheggiatore abusivo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzo De Luca attacca Matteo Salvini: “Una comitiva di sfaccendati”, dice il presidente della Campania in diretta Facebook, “è arrivata davanti all’ospedale Ruggi, sembravano profughi afghani, venditori di cocco, parcheggiatori abusivi. Alla loro guida quello che sembrava il leader dei venditori di cocco. Il custode ha chiesto: che volete? Non ci servono i venditori di cocco. Il capo aveva una croce di legno al collo, sembravano gli assistenti spirituali”. “Erano esponenti della politica politicante: volevano fare un giro turistico nell’ospedale. Il direttore gli ha spiegato che gli ospedali sono luoghi di cura e di dolore, non posti dove fare passeggiate. Erano venuti da lontano, guidati da un politico ... Leggi su anteprima24

La7tv : #inonda Danilo #Toninelli attacca il Presidente della Regione Campania #DeLuca: 'Dovrebbe stare zitto!' - Giusepp66890796 : RT @La7tv: #inonda Danilo #Toninelli attacca il Presidente della Regione Campania #DeLuca: 'Dovrebbe stare zitto!' - pipposcifo1 : RT @La7tv: #inonda Danilo #Toninelli attacca il Presidente della Regione Campania #DeLuca: 'Dovrebbe stare zitto!' - Giancar70336148 : RT @La7tv: #inonda Danilo #Toninelli attacca il Presidente della Regione Campania #DeLuca: 'Dovrebbe stare zitto!' - krudesky : RT @La7tv: #inonda Danilo #Toninelli attacca il Presidente della Regione Campania #DeLuca: 'Dovrebbe stare zitto!' -