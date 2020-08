Daydreamer: tutto sul tè di cui vanno pazzi Can e Sanem (Di sabato 29 agosto 2020) Le fan di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”) sanno bene che il tè è amatissimo dai due protagonisti. Non si contano le volte in cui Sanem l’ha preparato e portato a Can in ufficio (frequentemente come scusa per vederlo e parlargli): anche nella puntata di ieri, venerdì 28 agosto, quando il bel fotografo s’intratteneva con la sua vecchia amica Gamze, facendo morire di gelosia la sua ex fidanzata (non mancando di farle i complimenti proprio per il tè e per il suo colore rosso!). Scopriamo i segreti di questa bevanda, la più diffusa in Turchia: è un vero e proprio rito … e per Can e Sanem un rito d’amore! Daydreamer: curiosità sul “çay” turco Il tè (in turco çay) viene ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer tutto Daydreamer: tutto sul tè di cui vanno pazzi Can e Sanem NonSoloRiciclo DayDreamer/Erkenci Kus le ricette della serie turca dai Dolma amati da Can alle Polpette di Sanem (Kofte)

Le Ricette di Erkenci Kus – DayDremer: scopriamo gli ingredienti. Una serie tv si può guardare da tante angolazioni: va bene la trama avvincente, la bellezza ed il talento degli attori ma può anche es ...

Daydreamer prosegue e arriva anche la prima serata: Can Yaman non abbandona le fan

Le estimatrici di Daydreamer erano in pensiero, specie dopo la notizia della messa in onda anticipata di Uomini e Donne. La telenovela turca con protagonista Can Yaman, avrebbe dovuto andare in “ferie ...

