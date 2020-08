Crescono tamponi e positivi In una settimana 490 focolai (Di venerdì 28 agosto 2020) Maria Sorbi Ieri altri 1.411 casi. Iss: 20% dei casi importati dall'estero, l'età media è scesa a 29 anni. L'Rt nazionale a 0,75 Leggere i dati del contagio di questi giorni destabilizza. Da un lato sembra che il numero degli infetti si stia allargando a macchia d'olio, dall'altro siamo ancora palesemente lontani da una seconda ondata. Determinante per capire le nostre sorti di settembre sarà la prossima settimana, quella dei rientri e della ripresa su larga scala delle attività. Cominciamo dalle notizie negative: nessuna regione italiana è a contagi zero, i casi ieri sono saliti a quota 1.411 e sono raddoppiati in una settimana (ma è anche raddoppiato il numero dei tamponi), i numeri peggiorano ogni giorno confermando un trend di crescita costante, l'Istituto superiore di ... Leggi su ilgiornale

Sono 171 - su oltre 10.300 tamponi effettuati - i nuovi casi di positività al coronavirus emersi in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, di cui 95 asintomatici emersi da screening regionali e attività ...

VENEZIA Certe volte le parti si invertono. Qualche mese fa il Veneto era la regione rossa, il lazzaretto da evitare come la peste, il posto tra l'altro che aveva avuto il primo morto da coronavirus in ...

