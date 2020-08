Coronavirus, Rezza (Iss): “Casi in aumento per la quarta settimana consecutiva, molti focolai legati a rientri da vacanze” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Per la quarta settimana consecutiva aumenta il numero di casi di Covid-19 in Italia. Anche se l’indice Rt, che viene calcolato sulle persone sintomatiche, rimane al di sotto di 1. Sono molti i focolai identificati nelle diverse Regioni e la maggior parte è causato da persone che rientrano da aree turistiche ad alta incidenza di circolazione virale”. È il commento sull’andamento settimanale dei casi Covid-19 di Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, che in un videomessaggio commenta l’ultimo report Iss-ministero Salute sul monitoraggio di Covid-19 in Italia. “I focolai – precisa – vengono prontamente identificati in questo momento anche grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano

