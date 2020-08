Ama: in Municipio X sostituiti dieci cassonetti bruciati (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – Squadre specializzate sono intervenute in alcune strade del X Municipio di Roma per sostituire 10 cassonetti dati alle fiamme nell’ultimo periodo, ripristinando cosi’ la completa fruibilita’ delle postazioni prese di mira dai piromani. Lo comunica, in una nota, l’Ama. In particolare, la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente e’ intervenuta in via Claudio 13, piazza Giuliano della Rovere 6, viale della Pineta di Ostia 14 e 30, viale del Lido 45, via Luigi Borsari 13, viale dei Romagnoli 127 (strada dove i nuovi contenitori, per motivi logistici, sono andati a integrare la vicina postazione all’altezza del civico 131). L’operazione e’ stata preceduta dalla rimozione dei “resti” dei cassonetti bruciati che, in quanto rifiuti combusti, ... Leggi su romadailynews

dalbertiv : Grazie ad Ama e X Municipio x la 'Romanella'! - arringagnolo : @CalafiorePietro @Lavoratori_Ama @virginiaraggi @amaromacapitale @salviamoroma @RiprendRoma Hai due opzioni per ris… - 79_Alessio : RT @romatoday: Rifiuti, assessore X Municipio incontra Zaghis: 'Qualcosa in Ama non tornava. Senza personale la raccolta soffre' https://t.… - romatoday : Rifiuti, assessore X Municipio incontra Zaghis: 'Qualcosa in Ama non tornava. Senza personale la raccolta soffre' - canaledieci : L’assessore all’Ambiente del Decimo Municipio @ale_ieva commenta l'incontro chiarificatore con l’amministratore uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ama Municipio Ama: in Municipio X sostituiti dieci cassonetti bruciati RomaDailyNews Ecco chi era Mario Blasoni, ritratto di un giornalista perbene

Il ricordo: era affidabile e appassionato, documentato e preciso, con il buon senso di saper dire le cose giuste e necessarie, non quelle che creano spesso sconcerto e confusione UDINE. Non è stato il ...

X Municipio, raccolta rifiuti, contro gli incivili servono pene più severe

(AGR) Proseguono nel Municipio X le operazioni di raccolta dei rifiuti ingombranti lasciati in maniera scriteriata dagli incivili di turno.“Tonnellate di rifiuti abbandonati in via degli Atlantici, do ...

Il ricordo: era affidabile e appassionato, documentato e preciso, con il buon senso di saper dire le cose giuste e necessarie, non quelle che creano spesso sconcerto e confusione UDINE. Non è stato il ...(AGR) Proseguono nel Municipio X le operazioni di raccolta dei rifiuti ingombranti lasciati in maniera scriteriata dagli incivili di turno.“Tonnellate di rifiuti abbandonati in via degli Atlantici, do ...