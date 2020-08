Via libera al cemento sulle spiagge. FdI ci prova ma il blitz fallisce. Stop a un emendamento al Decreto Semplificazioni. Ma sulla legge restano 1.700 proposte di modifica (Di giovedì 27 agosto 2020) Bei patrioti. Urlano in ogni angolo, dalle piazze reali a quelle virtuali, di essere innamorati dell’Italia e poi provano a inserire un emendamento di due righe per lasciare mano libera a chi è pronto all’ennesima colata di cemento sulle coste del Paese. Fratelli d’Italia ha cercato di agevolare le costruzioni sugli arenili con una modifica al Decreto Semplificazioni, ma la manovra così semplice non è stata e l’emendamento è stato dichiarato inammissibile. L’emendamento all’articolo 49 del Decreto, che avrebbe facilitato le costruzioni ed altre opere eseguite in prossimità o sul demanio marittimo, è stato bloccato ieri nelle ... Leggi su lanotiziagiornale

