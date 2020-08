Un viceministro “cazzaro” di nome Sileri: «Voglio una vita spericolata, ma con la mascherina» (Di giovedì 27 agosto 2020) Ci mancava solo l’esperto in versione cazzaro a completare il quadretto di un governo che sul virus annuncia molto e combina niente. Puntuale, è arrivato sotto le sembianze del viceministro alla Salute Pier Paolo Sileri che dai microfoni di Radio Cusano Campus ha tentato una azzardatissima quadratura del cerchio tra l’esigenza di libertà e la necessità dei divieti. Per riuscirvi (ma non è andato oltre il tentativo) ha scomodato persino Vasco Rossi: «Voglio una vita spericolata ma con la mascherina». Meglio se stava zitto. L’avesse fatto Matteo Salvini, sarebbe insorta persino la Siae. A tutela del diritto d’autore, ovviamente. Sileri cita (a sproposito) i versi di Vasco Rossi Decisamente più utile si ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Un viceministro “cazzaro” di nome Sileri: «Voglio una vita spericolata, ma con la mascherina»… -

Ultime Notizie dalla rete : viceministro “cazzaro”