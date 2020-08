Traffico Roma del 27-08-2020 ore 10:00 (Di giovedì 27 agosto 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in a studio Daniele guerrisi risolto l’incidente è segnalato in precedenza sulla via Litoranea ostia-anzio all’altezza di Torpè la strada è riaperta la situazione è tornata alla normalità spostiamoci all’Eur nelle vicinanze dell’Ospedale Sant’Eugenio rallentamenti anche qui per incidente su via Rhodesia all’altezza di Viale dell’Oceano Atlantico nella zona di Casal Monastero sempre chiusa via Belmonte in Sabina tra via di Casal Monastero del raccordo verso Roma in attesa dello sgombero del manto stradale da residui di vegetazione dovuti a un incendio domato nei giorni scorsi di conseguenza Ci sono code sulla via Nomentana da Tor Lupara Sant’Alessandro e sulla Palombarese a partire dalla rotatoria via Nomentana bis tutto in ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-08-2020 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : [AGG] Il traffico è tornato regolare dopo l'intervento dei tecnici. I treni in viaggio tra Salerno e Napoli hanno r… - TrafficoA : A1 - Firenze-Calenzano - Traffico Rallentato A1 Bologna-Roma Traffico Rallentato tra Firenze sud e Calenzano per il transito di... - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Monte San Savino (Km 371,6) e A1 Svi… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Via Casilina, #incidente altezza via Antonio Galtarossa. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-08-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Adr: traffico passeggeri calato dell’80%

FIUMICINO – «Oggi il settore aeroportuale è all’angolo e incassa colpi pesanti: è sufficiente pensare che ad agosto, che è il nostro mese di picco e vedrebbe normalmente un traffico giornaliero di 140 ...

La crisi divora i ristoranti dei centri storici. "Chiusi per disperazione, non per ferie"

Ora che dalle località turistiche di tutta Italia arrivano cartoline con assembramento; ora che l'estate post-Covid, anzi forse pre-Covid sembra una grande fiesta mobile e senza mascherine, in una fur ...

FIUMICINO – «Oggi il settore aeroportuale è all’angolo e incassa colpi pesanti: è sufficiente pensare che ad agosto, che è il nostro mese di picco e vedrebbe normalmente un traffico giornaliero di 140 ...Ora che dalle località turistiche di tutta Italia arrivano cartoline con assembramento; ora che l'estate post-Covid, anzi forse pre-Covid sembra una grande fiesta mobile e senza mascherine, in una fur ...