Traffico Roma del 27-08-2020 ore 07:30 (Di giovedì 27 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto in a studio Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di bussola via Litoranea la strada provinciale 601 Ostia Anzio dove all’altezza di Tor Paterno è avvenuto un incidente che sta provocando incolonnamenti per entrambe le direzioni di marcia a Ponte Galeria presso la nuova fiera di Roma di via Portuense giornata di concorso con la partecipazione prevista di numerosi candidati fino alle 18 possibile difficoltà di circolazione nell’area circostante nella zona di Casal Monastero sempre chiusa via Belmonte in Sabina tra via di Casal Monastero il raccordo in direzione della centro città in attesa di sgombero della manto stradale dai residui di vegetazione dovuti un incendio domato nei giorni ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 26-08-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Roma, settembre del nostro

È stata l’estate più attesa, controversa, inquieta. Ci ha costretti a confrontarci con quella che l’economista Sergio Ricossa ha definito «un’arte difficile: saper pensare ed essere spensierati». Sett ...

Roma Nord, tutti in coda per il tampone. Il dg del Sant’Andrea: 18 asintomatici in 24 ore

Nella città ancora vuota, una coda di auto aumenta di ora in ora: preoccupati dai dati sui contagi, centinaia di romani di rientro dalle vacanze si sottopongono al tampone nel drive-in della Asl Rm1 a ...

È stata l'estate più attesa, controversa, inquieta. Ci ha costretti a confrontarci con quella che l'economista Sergio Ricossa ha definito «un'arte difficile: saper pensare ed essere spensierati». Sett ...